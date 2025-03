Movieplayer.it - Adriano Celentano con Spike Lee in un rarissimo scatto: i fan sognano sulle ragioni dell'incontro

Leggi su Movieplayer.it

Il Molleggiato e il regista americano di Malcolm X, avvistato anche a San Siro, si sono incontrati l'altra sera a Milano., a distanza di parecchio tempo dalla sua ultima apparizione pubblica, ha lasciato la villa di Galbiate, in provincia di Lecco, dove risiede con la moglie Claudia Mori, per incontrareLee. I due sono stati avvistati l'altra sera a Milano, prima che il regista venisse fotografato allo stadio Giuseppe Meazza per assistere al match di Champions League Inter-Feyenoord. Le speculazioni sull'traLee Naturalmente, la notizia diffusa da Adnkronos ha catturato l'attenzione dei fan ea stampa. Sono iniziate da subito le speculazioni intorno al motivomeneghino tra i due artisti. C'è chi sostiene .