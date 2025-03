Panorama.it - "Adolescence", ecco perché guardare la nuova miniserie crime Netflix

La giovinezza è un territorio fatto di contraddizioni, fatto di sogni e di paure, ma talvolta può trasformarsi nello scenario di un crimine efferato. Questo è il cuore di, lainglese che debutterà suil 13 marzo. Ambientata tra i banchi di scuola e le celle di un distretto di polizia, la serie promette di tenere incollati gli spettatori con una storia intensa e uno stile visivo unico. Creata e scritta da Jack Thorne e Stephen Graham, con la regia affidata interamente a Philip Barantini,si distingue per la sua tecnica cinematografica particolare. Ogni episodio è girato in un unico piano sequenza, senza stacchi di montaggio visibili, un'impostazione già sperimentata con successo in Boiling Point, film che aveva già visto collaborare Graham e Barantini.