Lanazione.it - Addio detergenti: con la Pistola a Vapore Ariete, pulire è un gioco da ragazzi e costa meno

Leggi su Lanazione.it

Hai presente quelle pulizie in cui ti servirebbe qualcosa di forte. ma senza usare prodotti chimici ovunque?4137 - Vaporì Jet è la tua nuova arma segreta: per soli 28,99€ hai unacompatta, multifunzione, pronta in 3 minuti per eliminare germi, grasso e sporco da ogni angolo della casa. Tutto usando solo acqua. Sì, hai letto bene: niente detersivi, soload alta pressione. Acquista iltto al minimo storicopronto in 3 minuti: pulizie immediate e sempre risolutive in ogni angolo Se sei del team “pulizie rapide ma fatte bene”, ti innamorerai di questo dettaglio: basta accenderla e in 3 minuti è già pronta all’azione. Perfetta per i giri di pulizia express, per igienizzare il bagno o dare una rinfrescata ai cuscini del divano, ai fornelli, ai vetri e persino alle fughe delle piastrelle.