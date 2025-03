Ilrestodelcarlino.it - Addio a Walter Marchionni

All’età di 93 anni ha lasciato la vita terrena, ex calciatore della Sambenedettese, che ha poi continuato il lavoro come macellaio in via Marsala con la stessa dedizione e caparbietà che metteva in campo. Un personaggio amato e rispettato da tutti. Come non ricordare la passione per il suo lavoro di macellaio e l’impegno nella promozione di prodotti di qualità che proponeva alla sua clientela. La notizia ha colpito profondamente la comunità sambenedettese, che si stringe attorno alla moglie Luciana, ai figli Maria, Sabrina e Roberto, ai generi Piernicola e Maurizio, alla nuora Simona, ai nipoti Cristiano, Chiara, Martina, Alessandro e a tutti i parenti. I funerali si svolgeranno oggi alle ore 16 nella chiesa di San Filippo Neri, dove in tanti vorranno dargli l’ultimo saluto.