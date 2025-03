Thesocialpost.it - Addio a Giampaolo Gurioli, il mitico arrangiatore di tanti capolavori musicali italiani

Si è spento all’età di 65 anni“Pape”, pianista, tastierista etra i più versatili e apprezzati della scena musicale italiana. Ricoverato nei giorni scorsi all’ospedale di Borgo San Lorenzo (Firenze), è stato poi trasferito d’urgenza al Policlinico di Careggi, dove è sopraggiunto il decesso. Le cause precise della morte non sono state ancora rese note.Originario di Marradi, ma residente da tempo a Faenza,ha lasciato un segno profondo nella musica italiana grazie al suo talento eclettico, capace di spaziare dal pop al jazz, fino alla musica contemporanea. La sua carriera lo ha visto al fianco di grandi nomi della musica italiana: Jovanotti, con cui ha collaborato per otto anni, ma anche Lunapop, Cesare Cremonini, Giorgia, Laura Pausini e Piergiorgio Farina.