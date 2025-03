Lanazione.it - Addio a Daniele Venturi, fondatore dei “Papaboys”. L’autopsia chiarirà le cause della morte

Siena, 13 marzo 2025 – E' morto, all'ospedale di Siena,, 55 anni,e presidente dell'Associazione Nazionale, nata nel 2000 per la Giornata MondialeGioventù di Giovanni Paolo II.era nato e cresciuto a Massa Marittima, in provincia di Grosseto. Era stato ricoverato qualche giorno fa all'ospedale in condizioni critiche in seguito a un malore e subito trasportato in terapia intensiva. Dopo qualche giorno, la. Non sono ancora chiare ledel decesso e per questo verrà effettuata l'autopsia. Il funerale si terrà sabato 15 marzo, a Massa Marittima, paese doveviveva. Una vita dedicata al giornalismo e alla Chiesa cattolica. Per oltre vent'anni ha tenuto informato il mondo del Web con il sito www..org - dal pontificato di Giovanni Paolo II fino all'attuale Francesco - ha istituito premi legati al mondomusica cristiana, ha scritto un libro, in versione e-book, sul viaggio di Papa Francesco a Rio de Janeiro.