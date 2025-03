Gossipnews.tv - Ad Amici Emanuel Lo Spiazza: Critiche Pungenti alle Ballerine!

Adcresce la tensione:Lo ha espresso giudizi durissimi sulle brine, scatenando la reazione del pubblico. Ecco che cosa è accaduto!Con l’avvicinarsi del Serale, gli allievi si preparano a entrare nella fase più importante della competizione. In questi giorni, le squadre stanno prendendo forma, e una delle più attese è quella guidata da Lorella Cuccarini edLo, ribattezzata Cucca-Lo. Ne fanno parte Senza Cri e Luca per il canto, mentre Francesco e Asia rappresentano la danza.Ma la creazione delle squadre non è l’unico tema caldo.Lo ha colto l’occasione per analizzare gli avversari e non ha risparmiatonei confronti di due brine di altre squadre: Chiara e Francesca. Le sue parole non sono passate inosservate e hanno acceso il dibattito tra gli allievi e i fan del programma.