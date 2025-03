Ad Alfredo Romeo il Business Care Award | E’ un innovatore nei settori Real Estate Editoria e Ospitalità

Leggi su Ildenaro.it

Si è tenuta oggi, giovedì 13 marzo, nella storica Sala della Regina della Camera dei deputati, la settima edizione delInternational. Il premio, che si è svolto alternativamente a Roma e a New York, “nasce – si legge in una nota – con l’obiettivo di riconoscere e premiare personalità, istituzioni e organizzazioni che hanno contribuito e contribuiscono a migliorare il mondo, promuovendo valori fondamentali come etica, innovazione, cultura e buon”.Nel corso dell’evento è stato premiato. L’imprenditore, fondatore del Gruppo che prende il suo nome, ha ricevuto il“per la sua capacità di innovare e valorizzare idel, dell’e dell’ideando eizzando, tra l’altro, la sua straordinaria collection di hotels ilTange Napoli, ilHadid Roma e ilKuma Massa Lubrense che di recente è all’attenzione dei media internazionali”.