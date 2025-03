Ilrestodelcarlino.it - Acqua, i sindaci escono dallo stallo: "Prima intesa sul gestore unico"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Forse è la volta buona. Ieri mattina l’assemblea deidell’Aato 3 di Macerata ha preso positivamente atto della proposta, presentata dai tecnici delle attuali società di gestione, per dare vita aldel servizio idrico. Si va verso una società consortile di secondo livello, interamente pubblica, che vedrà insieme i Comuni e gli attuali gestori, tranne Astea che, avendo nella compagine societaria un privato, ha costituito fino ad oggi un problema che sembrava insormontabile. L’ipotesi messa in campo è quella che prevede la cessione del ramo idrico di Astea a Cma (Centro Marche Acque), che partecipa attualmente la stessa società, superando in questo modo la presenza del socio privato, che è di impedimento per poter avere la gestione in house, possibile solo per una società interamente pubblica.