Noinotizie.it - Accusa, reati contro la pubblica amministrazione: Salento, dieci arresti. Inchiesta su erogazioni pubbliche: tra Bat e foggiano sequestri milionari Guardia di finanza

Di seguito alcuni comunicati diffusi dalladi:Nella mattinata odierna, militari del Comando Provinciale delladidi Lecce, hanno datoesecuzione ad un provvedimento di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 10 soggetti, deiquali 3 agliin carcere e 7 aglidomiciliari, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari delTribunale di Lecce, su richiesta della locale Procura della Re. Sono state inoltre emesse misureinterdittive del divieto di contrattare connei confronti di ulteriori 6 indagati.Icontestati per i quali sono stati emessi i provvedimenti – è bene ricordare che tra il 3 ed il 4 febbraio u.s. sisono svolti gli “interrogatori preventivi” a cura dello stesso GIP di tutti gli indagati, introdotti dalla Legge 114del 9 agosto 2024 (c.