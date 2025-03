Agi.it - Accolto il ricorso dei balneari, il Tar del Lazio sospende il bando per nuove concessioni a Ostia

AGI - Il Tar delilper l'affidamento di 31sul litorale romano. La sezione quinta ter del Tribunale amministrativo delhailpresentato da alcunicontro Roma Capitale e Agenzia del Demanio per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, dell'avviso pubblico del 14 febbraio 2025 per l'affidamento di 31di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative, la determinazione dirigenziale con la quale è stato indetto l'avviso e le deliberazioni della giunta con gli indirizzi e criteri generali per la valorizzazione economica, sociale e paesaggistico-ambientale del Litorale di Roma e relativa integrazione. Il Tar hala domanda cautelare e sospeso la gara fissando l'udienza di merito al 14 ottobre 2025.