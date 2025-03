Ilgiorno.it - Accoltellata al centro commerciale. L’ex a giudizio per tentato omicidio

"Io so sempre dove sei". E ha costretto la ex a salire sulla sua auto nel parcheggio deldi via Prealpi a Giussano, l’ha colpita al volto, hadi strangolarla con un cavo usb, tra la gente indifferente alle sue urla, e poi l’ha ferita con una coltellata alla schiena. A salvarla un angelo custode, un automobilista che finalmente si è fermato. Per questa terribile vicenda, accaduta lo scorso dicembre a una 24enne di origine marocchina di Erba, la Procura di Monza ha chiesto ilimmediato pernei confronti di Said Cherrah, il 26enne anche lui di origini marocchine residente a Broni, nel Pavese, in carcere e già condannato dal tribunale di Como a 11 anni di reclusione per avere gettato acido in faccia alla stessa ragazza. L’imputato ora ha chiesto di venire processato con il rito abbreviato e dovrà presentarsi a giugno davanti alla gup del tribunale di Monza Angela Colella.