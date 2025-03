Lanotiziagiornale.it - Accise sui carburanti, come cambiano i prezzi: quanto costerà un pieno di diesel e di benzina

Aumentano lesule scendono quelle sulla. E di conseguenza aumentano idele scendono quelli della. La bozza del decreto atteso oggi in Consiglio dei ministri prevede che il governo possa aumentare lesul gasolio, riducendo allo stesso tempo quelle sulla. Così facendo, nell’arco di cinque anni a partire dal 2025, si arriverà ad applicare la stessa aliquota ai due.In ognuno degli anni di questo quinquennio, quindi, verrà applicata una riduzione dell’accisa sullae un aumento, in egual misura, di quelle per ilin un range “tra 1 e 1,5 centesimi di euro per litro”. L’aliquota delleverrà fissata da un decreto interministeriale di Ambiente, Economia, Trasporti e Agricoltura. E i maggiori incassi ottenuti grazie a queste misure saranno destinati al trasporto pubblico locale.