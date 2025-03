Quifinanza.it - Accise su diesel e benzina, via alla riforma: quanto costa fare il pieno con gli aumenti

Il Consiglio dei Ministri di oggi 13 marzo 2025 darà il via liberadellesu, che porteràper chi guida un’auto a gasolio e riduzioni per chi usa la verde. La misura, che finanzierà il trasporto pubblico locale, è prevista anche all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed è motivata dal Governo e dnecessità di ridurre i sussidi ambientali dannosi, allineando la tassazione ai consumi effettivi dei carburanti.L’obiettivo è quello di annullare progressivamente, entro 5 anni, la differenza tra le attuali, che oggi sono pari a:0,617 euro al litro per il;0,728 euro per la.Come cambiano lesuSecondo lo schema del decreto legislativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, approvato in fase preliminare dal Parlamento e ora all’esame del Cdm, leverranno modificate ogni anno con un decreto interministeriale a firma del Mef stesso e dei dicasteri dei Trasporti, dell’Ambiente e dell’Agricoltura.