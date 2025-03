Chiccheinformatiche.com - Accedere ad un sito web, tutte le precauzioni per un login sicuro

Leggi su Chiccheinformatiche.com

Internet offre numerose opportunità, maai siti web senza le dovutepuò comportare rischi per la sicurezza dei propri dati personali, come il furto di identità, il phishing e la violazione degli account. Ormai sul web esistono diverse tecniche note per ottenere informazioni sensibili, tra cui email ingannevoli, siti web falsi e malware progettati per rubare credenziali di accesso. Per questo motivo, è fondamentale adottare misure di sicurezza adeguate e aggiornarsi costantemente sulle migliori pratiche per proteggere i propri dati online.Scegliere una password efficaceUno degli elementi fondamentali per garantire la sicurezza del proprio account è la scelta di una password robusta. Una password efficace dovrebbe:essere lunga almeno 12 caratteri;includere una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali;evitare parole di uso comune o informazioni personali facilmente reperibili.