Ilfattoquotidiano.it - Abuso di medici gettonisti, così la sanità è ancora tenuta in piedi da professionisti privati: dal 2019 spesi oltre 2 miliardi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dalal 2024, isono costati allo Stato 2e 141 milioni di euro. Un fiume di denaro pubblico speso per garantire ladegli ospedali, in grave carenza di personale, attraverso il lavoro die infermieri libero, reclutati da cooperative o società private. Risorse a fondo perduto che, con una programmazione di lungo periodo, potevano essere dedicate alla stabilizzazione del personale ospedaliero e che invece hanno tamponato un problema senza risolverlo. L’ultimo rapporto dell’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione, ha aggiornato i numeri di un fenomeno che, in barba agli interventi legislativi che miravano ad abbatterlo, è ormai una voce di spesa strutturale per molte Regioni, con un impatto crescente sulla sostenibilità del Ssn.di euro pubblici che alimentano un circuito privato di prestazioni occasionali e stipendi fuori mercato.