Anteprima24.it - Abusivismo edilizio, i Carabinieri denunciano 50enne

Tempo di lettura: < 1 minutoIdel Nucleo Forestale di Forino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, a seguito di attività di controllo inerente alla lotta all’, hanno denunciato una persona, ritenuta responsabile di violazioni in materia di urbanistica e di edilizia.In particolare, ihanno accertato che undel posto aveva realizzato, nel fondo agricolo di sua proprietà, una pavimentazione in cemento armato per la successiva realizzazione di una struttura con pilastri, il tutto in assenza del permesso di costruire.A seguito dell’irregolarità riscontrata, il soggetto è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino per. L’area di circa 200 metri quadrati e stata posta sotto sequestro.