Sololaroma.it - Abu Francis nel mirino? Può arrivare con Gasperini: la Roma ringiovanisce

Leggi su Sololaroma.it

Non serve essere di fede giallorossa per ammettere che laè una della squadre più interessanti dell’ultimo periodo, e non solo per dei risultati sul campo che hanno rilanciato le ambizioni europee del club. Dietro le quinte si lavora incessantemente per non ripetere gli errori della seconda parte del 2024 e prospettare un futuro migliore ai tifosi giallorossi. Molto passerà anche dalla scelta del nuovo allenatore, con le quotazioni diche si sono alzate notevolemente.È notizia odierna, lanciata da Tuttosport, che l’attuale tecnico dell’Atalanta sia piuttosto vicino alla, con Ghisolfi che sta fiutando la possibilità di strapparlo con un anno d’anticipo ad una Dea che, probabilmente, ha dato tutto quello che aveva alla guida del Gasp. Contatti tra Ds ed entourage dell’allenatore già in essere da giorni, con anche il mercato come tema affrontato.