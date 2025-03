Lanazione.it - Abbracciamo il Valdarno. Vince la coppa Estra

TERRANUOVA L’associazione "ilAps" di Terranuova conquista la IV edizione di "per lo sport. L’energia delle buone pratiche" della Toscana. Il prestigioso riconoscimento, organizzato dalla multiutility dell’energia e patrocinato dal Coni e dal Cip, è destinato alle associazioni che promuovono il valore educativo dello sport, ponendo l’accento su inclusione e benessere individuale. Quest’anno la formula del bando è stata rinnovata: non più un premio per progetti già realizzati nella precedente stagione, ma un concreto supporto per sviluppare iniziative future, con l’assegnazione di un contributo di 5 mila euro. Ieri la cerimonia di premiazione all’Isis Leonardo Da Vinci di Firenze. "Abbiamo deciso di incrementare l’investimento diin un progetto di responsabilità sociale in cui crediamo profondamente - ha spiegato il presidente della Spa Francesco Macrì - e i cui valori ci onoriamo di rappresentare.