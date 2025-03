Lanazione.it - Abbattere la burocrazia: ecco lo sportello per i cittadini stranieri

L’obiettivo è garantire un supporto attivo ae datori di lavoro. Il nuovo servizio di Cna Firenze Metropolitana, Cna World, attivo nella sede di Sesto in via De Gasperi 11, nasce con l’intento di fornire assistenza ai lavoratori extra Ue in tutte le pratiche legate all’immigrazione e supportare i datori di lavoro nella gestione amministrativa dei dipendenti non italiani. Lo, in particolare, offre aiconsulenza su permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, richieste di cittadinanza e avvio d’impresa, facilitandone l’integrazione e l’accesso al mondo del lavoro. Il servizio, realizzato in collaborazione con il Patronato Epasa-Itaco, è disponibile su appuntamento contattando il numero 335.7752494 (Flora Nikolli) o scrivendo a cnaworld@firenze.