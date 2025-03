Ilfattoquotidiano.it - A scuola non solo Latino e Bibbia: da Stephen King alla scomparsa della sessualità, tutte le novità delle indicazioni nazionali di Valditara

Nonalle medie, la lettura, dell’Odissea e dell’Eneide (in forma semplificata)primaria e l’intelligenza artificiale. Le nuovepubblicate dal governo sono un corposo documento (154 pagine contro le 68attuali in vigore dal 2012) che va ben oltre “un quadro di riferimento per la progettazione curricolare” ma che arriva a “suggerire” direttamente ai docenti i libri da usare in italiano e gli argomenti da svolgere in storia, geografia e scienze. E così spuntano Zanna Bianca e La piccola vedetta lombarda di Edmondo De Amicis, da studiare in storia in seconda elementare, così comesecondaria di primo grado si prevede lo studio lo studio dello “sterminio degli ebrei” omettendo omosessuali, rom, oppositori politici, disabili. In scienze, invece, in coerenzalinea finora adottata dmaggioranza non c’è l’educazione sessuale.