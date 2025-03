Ilgiorno.it - A Porta Venezia l’autentico mito di Parma

Leggi su Ilgiorno.it

Oliva è un angolo diche ha appena fatto il suo ingresso a Milano, precisamente in via Malpighi 3, zona. Parliamo di Pepèn, icona parmigiana dal fascino intramontabile, che ha rapidamente conquistato i palati milanesi grazie al suo mix vincente di tradizione e innovazione. Tutto nasce negli anni Cinquanta, quando Giuseppe Pepèn e sua moglie aprirono aun piccolo locale destinato a diventare un punto di riferimento per chi ama mangiare rapidamente senza rinunciare alla qualità. Una proposta rivoluzionaria per l’epoca: panini preparati sul momento, tartine creative e soprattutto la celebre Carciofa, un delizioso scrigno di pasta sfoglia che racchiude il ripieno tipico dei tortelli d’erbetta con aggiunta di carciofi e mortadella. Un successo immediato, che si rinnova di generazione in generazione.