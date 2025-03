A Mosca l' inviato Usa di Trump Witkoff

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.45 L'speciale del presidente Usa per il Medioriente,Steve,è ainsieme ai negoziatori diha partecipato ieri a Doha ad un incontro con cinque ministri degli esteri arabi per discutere del piano di ricostruzione di Gaza. La missione disi riferisce però alla proposta di tregua di 30 giorni in Ucraina già accettata da Zelensky. Il presidente russo Putin potrebbe avere "una telefonata internazionale" a breve.E "risponderà probabilmente oggi sulla proposta di tregua", riferiscono.