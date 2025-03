Lanazione.it - A Lucca le bollette più care. Salasso di 2.278 euro a famiglia

lepiù ‘bollenti’ della Toscana. È quanto emerge dall’analisi di Facile.it in base ai costi che le famiglie con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno pagato nel 2024. In particolare, i cittadini della provincia, hanno speso in media 831per la fornitura di elettricità e 1447per quella del gas, per un totale di 2278 versati. Numeri che portano il territorio in vetta alle classifiche regionali, e che, considerati i recenti aumenti delle materie prime, potrebbero addirittura peggiorare nel 2025. "Guardando all’andamento degli indici vediamo che già dal secondo semestre dello scorso anno i prezzi delle materie prime sono tornati a crescere e il 2025 è iniziato con valori allarmanti che, secondo le previsioni, potrebbero aumentare ulteriormente – spiegano gli esperti – Per questo motivo, oggi più che mai, chi si trova nel mercato libero deve fare attenzione alla scelta del fornitore giusto, azione fondamentale per evitare di spendere più del dovuto".