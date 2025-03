Quifinanza.it - A che temperatura impostare il termostato per risparmiare tutto l’anno

I costi dell’energia elettrica e del gas continuano a salire e ciò sta mettendo a dura prova i bilanci delle famiglie. Proprio per questo ottimizzare l’uso del riscaldamento e dell’aria condizionata sta diventando fondamentale per evitare di ricevere bollette molto alte.Persoldi ed evitare inutili sprechi, ilgioca quindi un ruolo cruciale. Il motivo è che permette di mantenere il comfort senza sprechi. Ma a qualeimpostarlo per?Cos’è unPrima di parlare di qual è laideale perunè necessario spiegare cos’è. Si tratta di un dispositivo che regola in automatico ladi riscaldamento o raffreddamento della stanza in base alle impostazioni dell’utente.Se fa troppo freddo o troppo caldo rispetto allaimpostata, accende o spegne il riscaldamento o il condizionatore.