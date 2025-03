Oasport.it - A che ora parte Federica Brignone oggi nel superG di La Thuile: n. di pettorale, programma, tv

si presenta con grandi ambizioni a La, dove va in scena l’ultima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino prima delle finali di Sun Valley. La fuoriclasse valdostana gareggerà in casa e sogna di avvicinarsi ulteriormente alla Sfera di Cristallo: al momento può fare affidamento su 322 punti di vantaggio nei confronti della svizzera Lara Gut-Behrami ed è davvero molto vicina all’obiettivo.LA DIRETTA LIVE DELFEMMINILE DI LADALLE 11.00Il primo appuntamento è con ildi Laingiovedì 13 marzo (ore 11.00), ma sarebbe meglio usare il condizionale: le previsioni meteo non sono delle migliori e negli ultimi due giorni sono state cancellate le prove cronometrate della discesa, rivoluzionando così il calendario di questa tappa. La nostra portacolori ha già vinto due gare in questa disciplina nel massimo circuito internazionale itinerante durante l’inverno ed è in piena lotta per conquistare il trofeo di specialità.