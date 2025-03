Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist superG La Thuile, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

Dopo i problemi causati dal meteo, con le successive cancellazioni delle prove e di conseguenza della discesa, la FIS ha deciso di modificare completamente ildi gare a Laedsi corre il primo dei due. La speranza è quella che si possa correre (nel caso c’è il sabato libero per recuperare) con l’attesa che è tutta per Federica Brignone.La valdostana, infatti, si presenta al weekend in casa davanti ai suoi tifosi con 322 punti di vantaggio su Lara Gut-Behrami. Le possibilità di chiudere la contesa già in questa due giorni italiana è davvero altissima. Bisogna ricordare poi che l’azzurra punta anche alla classifica di specialità, attualmente comandata proprio dall’elvetica che deve difendere 55 punti su Federica.In casa Italia non solo Brignone, ma attenzione anche a Sofia Ga, che cerca una vittoria che le manca da troppo tempo.