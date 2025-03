Oasport.it - A che ora il biathlon oggi in tv, Individuali Pokljuka 2025: programma, startlist, streaming

, giovedì 13 marzo, prende il via l’ottavo appuntamento della Coppa del Mondo di. A(Slovenia) assisteremo a un day-1 diverso da quello che era previsto originariamente. In un primo momento, infatti, ilprevedeva ledistribuite su due giorni, ma gli organizzatori hanno deciso di cambiare lo schedule per le condizioni della neve. Pertanto, le due gare femminile e maschile sono state ridotte a Short Individual con accorciamento del percorso.A dare il via alle danze saranno le donne alle 11.30 con una prova, sui 12.5 km, in cui le atlete dovranno trovare il giusto feeling con le frazioni di fondo e chiaramente il poligono. In casa Italia, il gruppo tricolore sarà guidato da Dorothea Wierer che spera di trovare maggior precisione nelle serie in piedi, in modo da poter essere una candida seria alle posizioni che contano.