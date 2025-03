Ilfattoquotidiano.it - A Bologna è allerta rossa per la pioggia: ordine di evacuazione per le case a piano terra in diverse zone. Venerdì chiusi scuole e parchi

Evacuare le abitazioni nei piani inti, seminti e pianiin molte vie dia partire dalle 22., centri sportivi e. Aper lache colpirà duramente la città con il rischio di piene dei fiumi e frane.Per questo il Comune, in via precauzionale, ha diramato un’ordinanza con la quale rende obbligatorio evacuare i piani più bassi delle abitazioni “recandosi ai piani superiori predisponendo quanto necessario per pernottarvi oppure individuando autonomamente alternative praticabili” per trascorrere la notte al sicuro.Sul sito del Comune, sono indicati quali edifici – strada per strada – devono essere evacuati all’interno dei quartieri interessati dall’ordinanza, cioè Borgo Panigale-Reno, Navile, Porto-Saragozza, Santo Stefano e Savena.