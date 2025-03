Bergamonews.it - A Bergamo il tasso di disoccupazione più basso d’Italia: ma cala la forza lavoro e aumentano gli inattivi

Nella media dell’anno 2024, secondo i dati Istat, nella provincia dile forze disono stazionarie sopra il mezzo milione (505 mila). Le forze diassommano le persone occupate e quelle disoccupate o attivamente in cerca di.L’aumento della popolazione in età lavorativa (957 mila, +6 mila dall’anno precedente) ha nutrito i ranghi degli. Le forze disono diminuite di 1 migliaio di unità e al loro interno si nota un aumento degli occupati (6 mila) e un drastico calo di chi è in cerca di, dimezzati a quota 8 mila. Glitra i 15 e i 64 anni sono 218 mila (+4 mila) e il divario tra i generi, comunque molto acuto, si è smorzato.Ildi occupazione tra i 15 e i 64 anni (rapporto tra occupati e popolazione attiva) aumenta registrando un 68,4%, dato inferiore, come negli ultimi cinque anni, a quello regionale.