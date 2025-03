.com - 9 Rimedi casalinghi per combattere il reflusso acido in modo naturale

Hai spesso mal di gola, raucedine o un sapore amaro in bocca? Potresti pensare a un raffreddore, ma questi sintomi potrebbero nascondere un problema più specifico: il.Quando lo sfintere esofageo inferiore (la valvola tra stomaco ed esofago) non si chiude correttamente, gli acidi gastrici risalgono, provocando fastidi persistenti.Se trascurato, questo disturbo può evolvere in GERD (malattia dagastroesofageo), con complicanze più serie. Prima di ricorrere ai farmaci, però, esistono soluzioni naturali. Ecco 9 strategie efficaci per contrastare ilpartendo dallo stile di vita.Batteri intestinali e desiderio di zucchero: la scoperta che cambia le regoleTrattamentiper contrastare ile il GERD1. Mangia con moderazione e lentamenteL’alimentazione è uno dei fattori principali da cui partire per porreo, in, al