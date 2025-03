58 minuti per morire – Die Harder | trama e cast del film con Bruce Willis

Leggi su Cinefilos.it

58per– DiedelconDivenuta una delle saghe cinematografiche d’azione più celebri di sempre, Die Hard comprende oggi cinque titoli usciti in sala in un arco temporale che va dal 1988 al 2013. Protagonista assoluto è l’attore, che ricopre il ruolo del poliziotto John McClane. Nel corso degli anni, questi si è trovato coinvolto in avventure sempre più estreme e rischiose, in missioni adatte soltanto ad un uomo “duro a”. Anche per merito di ciò, il personaggio è stato indicato come uno dei più iconici del cinema, nonché uno dei più importanti nella carriera di. Dopo il grande successo del primo, nel 1990 arriva al cinema il sequel intitolato 58per– Die, diretto da Renny Harlin.Alla base della storia vi è l’omonimo romanzo pubblicato nel 1987 da Walter Wager.