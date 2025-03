Ultimouomo.com - 4 domande sul rigore di Julian Alvarez

Quante altre forme di dolore possono provare i tifosi dell’Atlético Madrid, in quante altri modi perversi possono provare il dispiacere calcistico più grande, ovvero perdere un derby in uno scontro diretto di Champions League?Finora avevano già attraversato una buona parte della spettro sadico di possibilità. Ieri però si è toccato un nuovo estremo, impensabile: una sconfitta ai rigori in cui unviene annullato per un doppio tocco praticamente impercettibile del giocatore che ha calciato. Una casistica del tutto inedita introdotta dal VAR, e se c’è una squadra che poteva usufruire di un evento tanto raro non poteva che essere il Real Madrid - che ha trovato il modo per restituire la vista alla fortuna e convincerla a dargli sempre una mano.Il VAR era già intervenuto durante una serie di rigori importante.