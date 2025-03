Universalmovies.it - 30 Notti con il mio Ex | Il trailer della commedia con Edoardo Leo

Piperfilm ha diffuso in rete ildi 30con il mio Ex, la nuovacon protagonistaLeo.Diretto da Guido Chiesa, regista di commedie di successo quali “Cambio Tutto!” e “Ti presento Sofia“, il film co-prodotto da Colorado Film (in collaborazione con Netflix) mette in scena la più classica delle convivenze forzate dove al centro dell’attenzione ci sono sentimenti e buon senso, senza dimenticare la solita vena comica made in Italy. Il cast è sorretto da un duo protagonista molto amato in Italia composto daLeo e Micaela Ramazzotti.La trama ufficiale di 30con il mio Ex recita: “Bruno, padre single di un’adolescente, si trova costretto a ospitare in casa per un mese la sua ex Terry, appena uscita da un lungo percorso di recupero emotivo. Sono solo 30del resto, potranno mai cambiare tutto?”Il cast, oltre ai due protagonisti, conta la presenza di Gloria Harvey, Claudio Colica e Francesca Valtorta, e la partecipazione di Beatrice Arnera, Andrea Pisani e Anna Bonaiuto.