30 look che hanno definito il regno selvaggio e smaccatamente glamour di Donatella Versace

Proprio quando sembrava un altro giovedì ordinario e senza drammi,, la regina indiscussa della stravaganza della moda, ha lanciato una notizia bomba: si dimette da.Dalla tragica scomparsa del fratello, il grande e compianto Gianni, nel 1997,è stata al timone di una delle case più opulente di Milano. Ma dopo quasi 30 anni e oltre 100 collezioni, il suoè ufficialmente giunto al termine. Con l'annuncio di oggi, il marchio ha confermato che Dario Vitale, ex di Miu Miu, assumerà il ruolo di Chief Creative Officer, segnando la prima volta di uno stilista esterno alla famiglia alla guida del marchio.Anche se questo capitolo leggendario si è concluso, l'eredità barocca diresterà in piedi. Ripercorriamo quindi alcuni dei suoipiù belli visti in passerella.