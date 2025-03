Metropolitanmagazine.it - 20.2 Église De Velours , la nuova fragranza di Pierre Guillaume Paris

20.2De: l’impressionista dei profumi. Uomo, profumiere ed eponimo del suo stesso brand, definisce il profumo come “l’espressione artistica della scienza”. Potendo vantare del possesso di un suo laboratorio personale e di un vasto archivio di materie prime,da oltre 15 anni lavora e crea in totale libertà artistica, in netto contrasto con le logiche di massa delle fragranze commerciali, creando opere profumate dalle personalità olfattive uniche e originali. Considerando il profumo come un’auto valorizzazione di sé stessi,trae la sua ispirazione culturale dai suoi viaggi e dall’arte contemporanea che egli colleziona. Le collezioni che afferiscono al brandsono: la Collection Numéraire, la Collection Noire, la Collection Croisière, la Collection Blanche, la Collection Confidentiel e la Collection Extrait.