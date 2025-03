It.insideover.com - 2 milioni di bombe su 3 milioni di persone: così gli anni del Vietnam perseguitano il Laos

La memoria collettiva, non solo statunitense, riferita al Sud-Est Asiatico, resta indubbiamente legata alla guerra del, combattuta tra i primiSessanta (quando venne istituito il Fronte di Liberazione Nazionale filocomunista) e il 30 aprile 1975, data della caduta della capitale Saigon (oggi Ho Chi Minh), che segnò la fine del Governo (autoritario e dispotico) filoamericano del Sud e la riunificazione del Paese sotto l’egida di Hanoi. La narrazione sul conflitto inha causato, in un certo senso, l’oscuramento dei conflitti che hanno interessato le due nazioni vicine –e Cambogia – che videro all’interno della stessa cornice storica l’evolversi di ulteriori e devastanti tragedie, che colpirono soprattutto la popolazione civile.In particolare, il, nazione che occupa il lato orientale della penisola indocinese e priva di sbocchi al mare, subì tra il 1964 e il 1973 circa 580mila incursioni aeree e bombardamenti da parte delle forze statunitensi che, secondo alcune stime, corrisponderebbero a un carico aereo ogni otto minuti per un decennio, provocando la morte di un decimo della popolazione (allora inferiore ai tredi abitanti).