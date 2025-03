Ilfattoquotidiano.it - 14enne ucciso a coltellate dopo una lite sui social, TikTok “bloccato per almeno un anno” in Albania

non è più accessibile in. Da giovedì 13 marzo, il governo ha imposto un blocco di unalla piattaforma di ByteDance, segnando il primo divieto ufficiale in Europa. La decisione era stata annunciata dal primo ministro Edi Rama a dicembre, motivata dall’aumento di episodi di violenza giovanile legati all’uso dei. Il provvedimento è stato attuato dall’Autorità per le comunicazioni elettroniche e postali (AKEP), che ha ordinato ai fornitori di servizi internet di impedire l’accesso all’app e ai suoi server.La decisione ha preso formaun episodio di cronaca: unè statoa Tirana, accoltellato da un coetaneounanata sui. Rama ha attribuito aun ruolo nel diffondersi di contenuti violenti, sottolineando che la versione occidentale dell’app è meno controllata rispetto alla versione cinese, Douyin.