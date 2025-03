Lettera43.it - Zoë Më, chi è la cantante della Svizzera all’Eurovision 2025

È alta un metro e 80 centimetri ma si definisce una «piccola fata». È Zoë Më, 24enne elvetica che, nella sua Basilea, rappresenterà laSong Contest. Porterà la canzone Voyage, brano in lingua francese, suo grande amore. Poetica ballata pop, invita a guardare la vita e la gente con maggiore umanità, ma soprattutto con apertura mentale e compassione. Utilizzando la metafora dei fiori che diventano più belli quando li si annaffia e non quando li si taglia, sottolinea come le persone mostrino la loro parte migliore se ci rapportiamo con loro educatamente e con cura.Chi è Zoë Më,che rappresenterà laZoë Më in uno video sui social (Instagram).Zoë Më è il nome d’arte di Zoë Anina Kressler, nata a Basilea il 6 ottobre 2000. Il primo, dal greco, vuol dire vita, mentre il secondo attinge dal giapponese e può essere tradotto con occhio.