Zelensky | no Mosca? Spero misure da Usa

17.20 Il presidente dell'Ucraina, in un breafing a Kiev, ha detto di aspettarsiforti dagli Usa se la Russia respinge la proposta di Washington di un cessate il fuoco di 30giorni in Ucraina "Capisco che possiamo contare suforti. Non conosco ancora i dettagli, ma stiamo parlando di sanzioni contro la Russia e di rafforzamento dell'Ucraina", ha detto. Il sostegno dialla proposta Usa è arrivato ieri a Gedda.E il segretario Rubio aveva avvertito:ora la palla per la tregua è nel campo di