Internews24.com - Youth League Inter, cambia l’orario del quarto di finale col Trabzonspor! L’annuncio ufficiale

Leggi su Internews24.com

di Redazionedeldicole il comunicato del club nerazzurroNon solo in Champions, anche l’Primavera aveva già strappato il pass per i quarti dididopo aver battuto il Bayern Monaco. Il club nerazzurro ha comunicato in giornata la decisione della Uefa direper la gara dell’1 aprile che inizialmente era stata fissata alle 18.00 (20.00 turche), e sarà invece alle ore 16:00 italiane (18:00 dell’ora locale).IL COMUNICATO – «Continua il percorso della Primavera nerazzurra nella UEFA2024/25. La formazione di mister Zanchetta grazie al successo arrivato ai rigori contro il Bayern Monaco negli ottavi, si è qualificata ai quarti didella competizione: i nerazzurri sfideranno ilin gara unica in Turchia martedì 1 aprile alle ore 16:00 italiane (le 18:00 ora locale) allo stadio ?enol Güne? Spor Kompleksi.