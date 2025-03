Your Friends & Neighbors svelato il trailer della nuova serie con Jon Hamm

Leggi su Cinefilos.it

ilcon JonApple TV+ haildi, la dramedy creata da Jonathan Tropper e interpretata e prodotta esecutivamente da Jon. La, già rinnovata per una seconda stagione, farà il suo debutto su Apple TV+ l’11 aprile con i primi due episodi dei nove totali, seguiti da un episodio a settimana fino al 30 maggio.Andrew “Coop” Cooper (Jon) è un gestore di fondi speculativi ancora alle prese con il suo recente divorzio che, dopo essere stato licenziato, cade in disgrazia; per sopravvivere inizia a rubare nelle case dei suoi vicini nel ricchissimo Westmont Village, solo per scoprire che i segreti e gli affari nascosti dietro quelle facciate sfarzose potrebbero essere più pericolosi di quanto abbia mai immaginato.