Your Friends & Neighbors | Jon Hamm è un ladro per esigenza

Apple TV+ ha presentato il trailer di, la nuova serie dramedy con Jon.Il nuovo show televisivo creato da Jonathan Tropper si è mostrato al popolo della rete quest’oggi attraverso il lancio del primo trailer, e vede in Jonil suo “One Man Show”. In, infatti, il famoso attore presta il volto ad un gestore di fondi speculativi, la cui carriera è andata in rovina, che trova “sollievo” nel rapinare le case del vicinato ricchissimo a Westmont Village.La serie debutterà su Apple TV+ dall’11 aprile con i primi due episodi, ed ha già ottenuto il rinnovo per una seconda stagione.Andrew “Coop” Cooper (Jon) è un gestore di fondi speculativi ancora alle prese con il suo recente divorzio che, dopo essere stato licenziato, cade in disgrazia; per sopravvivere inizia a rubare nelle case dei suoi vicini nel ricchissimo Westmont Village, solo per scoprire che i segreti e gli affari nascosti dietro quelle facciate sfarzose potrebbero essere più pericolosi di quanto abbia mai immaginato.