Game-experience.it - Xbox portatile, nome in codice Kennan, uscita ed altre informazioni rivelate da un report

Microsoft è al lavoro con un partner su una console, nota con ilinProject. Secondo le ultime indiscrezioni, il dispositivo sarà prodotto in collaborazione con Asus e farà parte di una strategia più ampia per unificare l’ecosistemacon Windows. A condividere questeè stato il giornalista Tom Warren, precisando che l’di questo nuovo dispositivo da gamingdovrebbe uscirà nel corso del 2025.Stando a Warren, uno degli obiettivi chiave di Projectè quello di integrare i giochie PC in un’unica libreria, permettendo agli utenti di accedere a un vasto catalogo senza barriere tra piattaforme. Parallelamente, Microsoft sta lavorando su Project Bayside, un’iniziativa che punta a creare un’interfacciacomune su console, PC e dispositivi portatili.