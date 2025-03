Zonawrestling.net - WWE: WrestleMania 41, il futuro di Asuka in dubbio a causa di report contrastanti

I fan che sperano in un ritorno a sorpresa di41 potrebbero dover ridimensionare le loro aspettative. Sebbene le voci sul suo status continuino a circolare, l’ultimo aggiornamento suggerisce che la sua presenza allo show sia molto improbabile. Oggi è scoppiata confusione tra vari media dopo che Sean Ross Sapp è stato nuovamente interrogato sullo status diil 12 marzo. La sua risposta?“Non posso commentare sul suo stato di salute o su altri dettagli, ma già a gennaio le erano state proposte delle idee creative per. Da allora non ho più aggiornamenti, ma in quel periodo le era stato suggerito un programma in coppia per il tag team.”non prevista per41, i fan devono ridimensionare le aspettativeÈ la stessa risposta che ha dato per settimane, ma il punto chiave è che queste informazioni sono ormai datate.