Zonawrestling.net - WWE: Typhoon conferma, i Natural Disasters nella Hall of Fame

La classe 2025 dellaofdella WWE sta prendendo sempre più forma, sia nei modi che nei partecipanti. In settimana è arrivata lache la cerimonia quest’anno si terrà prima dell’ultimo episodio di Smackdown pre-WrestleMania: in quell’occasione Triple H, Michelle McCool e Lex Luger riceveranno il tanto agognato anello e prenderanno il meritato posto all’interno dellaof. Ma non saranno gli unici.IHoFte le indiscrezioni dei giorni scorsi: anche i(Earthquake e) faranno parte della classe del 2025 dellaof. Lo hato Fred Ottman, che negli anni oltre alla gimmick diè stato anche Tugboat a Stamford e Shockmaster in WCW, durante un’intervista con Bill Apter per Sportskeeda.