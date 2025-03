Zonawrestling.net - WWE: Shawn Spears guida The Culling, rivelata la nuova fazione a NXT Roadblock

Leggi su Zonawrestling.net

Il mistero è finito: Thesono ufficialmente arrivati in NXT. Durante NXT, laè stata, confermando che, Brooks Jensen, Izzi Dame e Niko Vance sono i membri dietro questo nome. La WWE aveva già registrato il marchio “The” il 3 marzo, ma ora il gruppo ha fatto il suo debutto ufficiale sullo schermo.THElooks to take over all of #WWENXT!#WWEpic.twitter.com/3whTWIltxM— WWE (@WWE) March 12, 2025ha già conquistato l’NXT North American Championship dopo aver sconfitto Tony D’Angelo nell’episodio di NXT del 4 marzo. Con questaal suo fianco, il suo regno sembra destinato a diventare ancora più pericoloso. Con Thepronta a lasciare il segno, NXT ha subito un grande scossone e i fan si chiedono già quale sarà la loro prossima mossa.