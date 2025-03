Zonawrestling.net - WWE: Nella battaglia tra colossi trionfa Oba Femi, apprezzato anche da The Undertaker

Puntata speciale di NXT, denominata Roadblock e contrassegnata da incontri speciali frutto della collaborazione tra la WWE e la TNA. Così questa notte abbiamo avuto il campione NXT Obacontro l’X-Division Champion Moose, un match con in palio solo il titolo NXT e una rivalità che sta andando ormai avanti da qualche settimana con apparizioni costanti dei due tra NXT e iMPACT!. Poco prima di scendere sul ring per Obaè arrivato un endorsement speciale, intercettato nel backstage da Theche lo ha elogiato e ha detto di seguirlo da diverso tempo e si è raccomandato di difendere il proprio territorio dall’assalto di Moose.Potenza, ma non soloUn match che non ha deluso le aspettative, anzi le ha forse superate. Moose ci ha messo pochissimo a farsi apprezzaredal pubblico WWE, mostrando tutto il suo atletismo oltre all’innata potenza ed è riuscito a mettere in seria difficoltà il campione di NXT, sempre pronto però a reagire ai colpi dell’avversario.