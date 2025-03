Zonawrestling.net - WWE: Grandi piani per Alexa Bliss a WrestleMania 41

ha fatto il suo sorprendente ritorno alla Royal Rumble e, da allora, ha combattuto solo due volte nei programmi WWE.Con41 ormai alle porte, emergono nuovi dettagli suidella compagnia per lei.Durante una sessione di domande e risposte, WrestleVotes ha rivelato che la WWE haprogetti per “Little Miss” all’evento. Si prevede che qualcosa di significativo accadrà durante lo Showcase of the Immortals, rivelando il suo ruolo per il futuro. Il suo coinvolgimento sarà in qualche modo legato ai Wyatt Sicks, anche se i dettagli precisi restano ancora un mistero:“Ho sentito che sarà coinvolta in una storyline importante. Qualcosa accadrà ae rivelerà completamente i suoifuturi. Sarà legato ai Wyatts, anche se non è chiaro in che modo, ma mi aspetto che accada.