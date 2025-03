Oasport.it - WTA Indian Wells 2025, continua l’avanzata di Swiatek. Pegula esce agli ottavi

I quattro incontri deglidi finale della parte bassa del tabellone caratterizzano la giornata del WTA 1000 di. Proseguedi Iga. L’ucraina Elina Svitolina ferma la corsa di Jessica, testa di serie numero 4.Il programma di giornata si apre con l’ennesima dimostrazione di forza dell’inarrestabile Iga. La giocatrice polacca travolge 6-1 6-1 in cinquantasette minuti la ceca Karolina Mukova. La testa di serie numero quindici del torneo non riminimamente ad entrare in partita e non trova le armi per opporsi alla straripante potenza dell’avversaria. La numero due del mondocosì la sua corsa verso la conquista della terza finale sul cemento californiano.La numero due del mondo sfiderà nei quarti di finale Qinwen Zheng. La tennista cinese supera, in un’ora e venti, l’ucraina Marta Kostyuk con il punteggio di 6-3 6-2.